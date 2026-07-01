إخماد حريق في مصفاة نفط بجنوب روسيا بعد 3 أيام من اندلاعه

أفادت خدمات الطوارئ في مدينة سلافيانسك – نا – كوباني، شرقي شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، بأنه جرى إخماد حريق اندلع في مصفاة نفط جنوبي روسيا جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وذلك بعد ثلاثة أيام من اشتعاله.

وجاء التأكيد الرسمي عند الساعة 3:30 مساء (1230 بتوقيت جرينتش)، حيث أعلنت خدمات الطوارئ في المنطقة التابعة لإقليم كراسنودار أن “الحريق في مصفاة سلافيانسك إيكو قد تم إخماده بالكامل”.

واستهدفت القوات الأوكرانية، المصفاة ليل السبت، وفجر الأحد، الماضيين.

وضمت روسيا، شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، بالقوة، من أوكرانيا، في عام 2014.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا هائلا في المصفاة، فيما أكد حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، وقوع الأضرار.

وتعد مصفاة سلافيانسك-نا-كوباني واحدة من عشرات الأهداف في قطاع النفط الروسي التي هاجمتها أوكرانيا خلال الشهور الأخيرة، بهدف ضرب إمدادات الوقود للقوات الروسية وتقويض تمويل الحرب.

وانخفض إنتاج الوقود الروسي بشكل ملحوظ نتيجة لهذه الهجمات، حيث تشهد محطات الوقود التي لا تزال تبيع البنزين للمواطنين طوابير طويلة يوميا.