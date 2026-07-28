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إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب في الخرطوم

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب في الخرطوم
المواطن - واس

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أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام في السودان إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في ولاية الخرطوم.
وقال مدير المركز القومي لمكافحة الألغام، العقيد علي إبراهيم محمد الطاهر، في تصريح اليوم: “إن فرق المركز تمكنت حتى الآن من إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في ولاية الخرطوم، متوقعًا أن تكون الكميات المتبقية أقل مقارنة بالمراحل السابقة”.
وأكد أن المركز وضع خططًا للتوسع في أعمال المسح والإزالة في المناطق التي استعادتها القوات المسلحة، مشيرًا إلى إعداد خطة للانتشار بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة واستعادة المزيد من المناطق.

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