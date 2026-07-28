إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب في الخرطوم

واجهة الليث البحرية.. متنفس ساحلي يعزز جاذبية المحافظة وجودة الحياة الدوري الإنجليزي يعتمد تجربة جديدة للحد من تظاهر حراس المرمى بالإصابة سوق الكربون الطوعي.. منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء #يهمك_تعرف | لا إفصاح عن السيارة الجديدة.. حساب المواطن يوضح آلية احتساب الأصول الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق وظائف شاغرة في شركة أكوا باور وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي وظائف شاغرة لدى شركة علم
أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام في السودان إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في ولاية الخرطوم.
وقال مدير المركز القومي لمكافحة الألغام، العقيد علي إبراهيم محمد الطاهر، في تصريح اليوم: “إن فرق المركز تمكنت حتى الآن من إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في ولاية الخرطوم، متوقعًا أن تكون الكميات المتبقية أقل مقارنة بالمراحل السابقة”.
وأكد أن المركز وضع خططًا للتوسع في أعمال المسح والإزالة في المناطق التي استعادتها القوات المسلحة، مشيرًا إلى إعداد خطة للانتشار بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة واستعادة المزيد من المناطق.