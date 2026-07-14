أسبانيا إلى نهائي كأس العالم بثنائية في شباك فرنسا

وصلت إسبانيا إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز بثنائية نظيفة في شباك فرنسا، لننتظر مواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين وإ

انتهى الشوط الأول لمباراة إسبانيا أمام منتخب فرنسا على ستاد دالاس، في نصف نهائي بطولة كأس العالم بتقدم الماتادور بهدف دون رد.

جاءت بداية المباراة هجومية من المنتخبين، ونشط الديوك الفرنسية في الدقائق الأولى للتسجيل، وبمرور الوقت نشط منتخب إسبانيا وكثف محاولاته.

وفي الدقيقة 22 تمكن ميكيل أويارزابال من تسجيل هدف التقدم للماتادور من ركلة جزاء حصل عليها لامين يامال، سددها مهاجم إسبانيا على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 33 دفع الجهاز الفني لفرنسا بماكسينس لاكروا بدلا من ويليام ساليبا بعد تعرض الأخير للإصابة، وبعدها حصل كوكوريلا ظهير أسبانيا على بطاقة صفراء للخشونة.

وفي الدقيقة 38 أهدر فابيان رويز فرصة تسجيل الهدف الثاني للماتادور، وسعى المنتخب الفرنسي للتعديل في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

وفي الشوط واصل منتخب إسبانيا الهجوم وعزز تقدمه بالهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الماتادور الاسباني بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمريك لابورت، باو كوبارسي، مارك كوكوريا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، لوكاس ديني.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، مايكل أوليسي.

خط الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي.