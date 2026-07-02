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إسبانيا تتأهل لدور الـ16 في كأس العالم بثلاثية في شباك النمسا

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
إسبانيا تتأهل لدور الـ16 في كأس العالم بثلاثية في شباك النمسا
المواطن - فريق التحرير

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تأهل المنتخب الإسباني إلى دور الـ(16) من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره النمساوي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات دور الـ(32) من البطولة.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، وافتتح اللاعب أويارزابال التسجيل في الدقيقة (37)، قبل أن يعزز اللاعب بيدرو بورو النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة (66).

وعاد اللاعب أويارزابال ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده عند الدقيقة (89)، مؤكدًا تفوق المنتخب الإسباني حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة، إذ سيلاقي الفائز من مواجهة البرتغال وكرواتيا، في إطار سعيه للمنافسة على لقب كأس العالم 2026.

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