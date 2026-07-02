إسبانيا تتأهل لدور الـ16 في كأس العالم بثلاثية في شباك النمسا ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار دولار بلا فائدة ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32% ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير الثعلب الأحمر.. أكبر أنواع الثعالب البرية وأكثرها انتشارًا في المملكة الأمم المتحدة عن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض فلكية جدة: كوكب الزهرة يلمع ويزين سماء المملكة الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي
تأهل المنتخب الإسباني إلى دور الـ(16) من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره النمساوي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات دور الـ(32) من البطولة.
وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، وافتتح اللاعب أويارزابال التسجيل في الدقيقة (37)، قبل أن يعزز اللاعب بيدرو بورو النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة (66).
🇪🇸⚽️ تمريرة متقنة ن كوكوريا يودعها أويارزابال في الشباك محرزاً الهدف الثالث للاروخا
#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E1rFUnqzeW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026
وعاد اللاعب أويارزابال ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده عند الدقيقة (89)، مؤكدًا تفوق المنتخب الإسباني حتى صافرة النهاية.
وبهذا الانتصار، واصل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة، إذ سيلاقي الفائز من مواجهة البرتغال وكرواتيا، في إطار سعيه للمنافسة على لقب كأس العالم 2026.
⚽️🇪🇸 بيدرو بورو من ضربة رأس متقنة يعزز تقدم منتخب لاروخا ويحرز الهدف الثاني#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pEbp5YBcTC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2026