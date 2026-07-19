إسبانيا تستعد لموجة حر ثالثة هذا الصيف

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تستعد إسبانيا لموجة حر ثالثة هذا الصيف تبدأ الثلاثاء، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في مناطق واسعة من البلاد.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن موجة الحر ناتجة عن تمركز مرتفع جوي يعمل على احتجاز كتلة هوائية حارة وجافة قادمة من شمال أفريقيا، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تبلغ الموجة ذروتها يوم الخميس، مع احتمال تجاوز الحرارة 45 درجة مئوية في بعض المناطق.
وحذرت الوكالة من ارتفاع مستوى المخاطر خلال ساعات النهار، خاصة على الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالحرارة والعاملين أو الممارسين للأنشطة الخارجية.
وتعد هذه الموجة الثالثة التي تشهدها إسبانيا منذ بداية الصيف، بعد موجتين في أواخر يونيو وأوائل يوليو، في وقت سجلت فيه البلاد أكثر بدايات الصيف حرارة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961.