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إسبانيا تعبر البرتغال وتبلغ ربع نهائي المونديال

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
إسبانيا تعبر البرتغال وتبلغ ربع نهائي المونديال
المواطن - واس

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تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات دور الـ16.
وحسم المنتخب الإسباني المباراة بهدف سجله اللاعب ميجيل ميرينو عند الدقيقة 1+90، بعد مباراة اتسمت بالندية والتكافؤ، شهدت خلالها محاولات متبادلة من المنتخبين قبل أن ينجح المنتخب الإسباني في اقتناص هدف التأهل في اللحظات الأخيرة.
وواصل المنتخب الإسباني عروضه القوية في البطولة، ليحجز مقعده في الدور القادم، مستفيدًا من صلابته الدفاعية وانضباطه التكتيكي، وودع المنتخب البرتغالي منافسات المونديال رغم الأداء المتوازن الذي قدمه طوال اللقاء.
وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم 2026، مترقبًا الفائز من مواجهة المنتخب الأمريكي وبلجيكا في الدور ربع النهائي.

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