إسبانيا تعلن حالة طوارئ وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات

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أعلنت إسبانيا الخميس، حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا بعد خروج حرائق الغابات عن السيطرة، بهدف تسريع حشد الموارد وإسناد إدارة الأزمة إلى وحدة الطوارئ العسكرية.
وأُجلي أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأيام الماضية، بينهم 3500 من بلدة غربي مدريد، فيما صدرت أوامر لسكان عدد من بلدات أفيلا بالبقاء في منازلهم، كما أُخلي 1500 شخص من مجمعات سكنية وسياحية في منطقة إل تييمبلو.
ويواصل أكبر الحرائق اشتعاله في مقاطعة غوادالاخارا شمالي مدريد، بعدما أتى على نحو 32 ألف هكتار منذ اندلاعه الأسبوع الماضي.
ودعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز السكان إلى الالتزام بتعليمات السلطات، مؤكداً أن الحكومة سخّرت جميع الموارد المتاحة لمكافحة الحرائق في مدريد وأفيلا وليون وطليطلة ومناطق أخرى.
ووفق النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS)، أتت حرائق هذا العام على نحو 125 ألف هكتار في إسبانيا.