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إسبانيا: ما جرى في سبتة انتهاك للسيادة وسنعيد المهاجرين سريعًا

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٥ مساءً
إسبانيا: ما جرى في سبتة انتهاك للسيادة وسنعيد المهاجرين سريعًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، أن حكومته ستسرع إجراءات إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، مشيرًا إلى أن مدريد تنسق مع السلطات المغربية لإعادتهم، وذلك خلال زيارة أجراها إلى الجيب الإسباني عقب موجة عبور جماعي غير مسبوقة.

وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن ما شهدته سبتة يمثل “انتهاكًا للسيادة الإسبانية ووحدة أراضيها”، في إشارة إلى التدفق الكبير للمهاجرين عبر الحدود خلال الأيام الماضية، بحسب وكالة رويترز.

ووصل رئيس الوزراء الإسباني إلى سبتة برفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا، حيث تفقدا معبر تاراخال الحدودي، فيما عززت الحكومة الإسبانية انتشار قوات الأمن في المدينة لاحتواء تداعيات موجة العبور.

وأعرب سانشيز عن شكره للسلطات المغربية على تعاونها في ملف إعادة المهاجرين، مؤكدًا أن حكومته ستسرع عمليات الإعادة مع الالتزام بالإجراءات القانونية وقرارات القضاء.

بدوره، شدد وزير الدفاع الإسباني على أن بلاده ستعيد المهاجرين الذين دخلوا سبتة بصورة غير نظامية إلى المغرب، داعيًا شبكات تهريب البشر إلى التوقف عن استغلال الشباب ودفعهم إلى رحلات خطرة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إعادة نحو 25 ألف مهاجر من سبتة إلى المغرب حتى الآن، ضمن الإجراءات المتخذة لاحتواء أزمة العبور الجماعي.

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