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إصابة رجل إطفاء وإجلاء 121 شخصًا إثر حريق في مستودعات تجارية بكوريا

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
إصابة رجل إطفاء وإجلاء 121 شخصًا إثر حريق في مستودعات تجارية بكوريا
المواطن - فريق التحرير

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اندلع حريق كبير يوم السبت، في مركز لوجستي تابع لشركة “كوبانج” (Coupang) للتجارة الإلكترونية في منطقة “سيوكنام-دونغ” بمدينة إنتشون الكورية، مما استدعى استنفارًا وطنيًا واسع النطاق لاحتواء النيران.
وذكرت سلطات الإطفاء في إنتشون أنها تلقت بلاغًا في تمام الساعة 6:54 صباحًا يفيد باندلاع الحريق في الطابق السادس من المركز، مما دفع فرق الإنقاذ إلى إجلاء 121 شخصًا من العمال المتواجدين في الموقع بسلام ودون تسجيل أي إصابات بينهم، فيما أُصيب أحد رجال الإطفاء بحالة استنشاق دخان أثناء عمليات المكافحة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وشاركت في جهود الإخماد أكثر من 79 آلية إطفاء متطورة، بما في ذلك السلالم الجوية والروبوتات غير المأهولة، إلى جانب 219 عنصرًا من رجال الإطفاء، بعد أن أصدرت الوكالة الوطنية للإطفاء أمرًا بالتعبئة الوطنية لمواجهة الحادث.
وأوضحت السلطات، أن احتمالية انتشار النيران تبدو منخفضة في الوقت الراهن، إلا أنها حذرت من أن عمليات الإخماد الكامل قد تستغرق وقتًا طويلًا نتيجة وجود كميات هائلة من المواد القابلة للاشتعال داخل المركز اللوجستي.

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