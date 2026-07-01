إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض

باشرت الإدارة العامة للمرور بمدينة الرياض، اليوم الأربعاء، حادثاً مرورياً وقع إثر اصطدام شاحنة بجسر تحت الإنشاء، ما أسفر عن إصابة قائد المركبة وعدد من مرافقيه.

وأوضح المرور عبر منصة إكس، أن الفرق المختصة انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى الجهات الطبية لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة، بالتزامن مع مباشرة الإجراءات الميدانية والتنظيمية في الموقع.

وأكدت الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب في الحادث وفق الأنظمة المرورية المعمول بها، مجددةً دعوتها قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد السير وإرشادات السلامة المرورية، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.