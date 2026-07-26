إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا

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أصيب نحو 34 شخصا، من بينهم عدة أطفال، في حادث اصطدام بين عدة مركبات على الطريق السريع إيه 9 في ولاية تورينجن بوسط ألمانيا مساء السبت، وذلك بعد فشل منزل متنقل في التوقف أمام حركة المرور، حسبما أعلنت الشرطة الألمانية.
وقال متحدث باسم الشرطة إن جميع الإصابات تراوحت بين طفيفة إلى متوسطة، ولم يكن أحد في حالة تهدد حياته.
وقالت الشرطة إن سائق منزل متنقل كان يقل طفلين لم يلاحظ نهاية الازدحام المروري واصطدم بعدة مركبات. وتضررت تسع مركبات، من بينها حافلتان صغيرتان كانتا تقلان 11 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وثمانية مرافقين.
وأغلق الطريق السريع المتجه نحو برلين لمده خمس ساعات ونصف الساعة تقريبا أثناء استجابة طواقم الطوارئ وتنظيف موقع الحادث. وقدرت الشرطة الأضرار بنحو 350 ألف يورو ( 398 ألف دولار).
وقالت الشرطة إن الازدحام المروري كان بسبب حادث سابق في الاتجاه المعاكس شمل مقطورة أحصنة انقلبت. وأغلق الطريق السريع في الاتجاهين عقب ذلك الحادث.