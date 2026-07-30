إطلاق مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة بالقصيم

أعلنت وزارتا التعليم و”الصناعة والثروة المعدنية”، عن إطلاق مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ لتكون أول مدرسة ثانوية متخصصة في الصناعات المتقدمة وتقنيات المستقبل بالمملكة، ضمن مبادرة نوعية تستهدف إعداد جيل وطني مؤهل لقيادة مستقبل الصناعة السعودية.

وتمثل المدرسة نموذجًا تعليميًا متقدمًا يجمع التعليم العام والمقررات التخصصية في الصناعات المتقدمة وتقنيات المستقبل، من خلال بيئة تعليمية متكاملة تربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بالشراكة مع جهات صناعية وتعليمية رائدة.

وتستهدف المدرسة استقطاب الطلبة الموهوبين وتأهيلهم علميًا وعمليًا، عبر برنامج تعليمي يمتد طوال سنوات المرحلة الثانوية الثلاث، ويعتمد على التعلم القائم على المشاريع، والمعامل المتخصصة، ومعالجة التحديات الطلابية، وتنفيذ الزيارات الميدانية، والتجارب التعليمية المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يعزز جاهزية الطلبة للمراحل التعليمية اللاحقة، ولسوق العمل مستقبلًا.

ومن المقرر أن تبدأ المدرسة أعمالها مع انطلاق العام الدراسي 1448 / 1449هـ، على أن تكون الدراسة فيها حضورية بشكل كامل، وستخصّص في مرحلتها الأولى للطلاب، مع وجود خطط مستقبلية لإتاحة الفرصة أمام الطالبات للانضمام للمدرسة، إضافةً إلى التوسع الجغرافي في مختلف مناطق المملكة.

وتُعد المدرسة الأولى من نوعها في المملكة المتخصصة في ربط تعليم الموهوبين بمستقبل الصناعة الوطنية، من خلال نموذج تعليمي متكامل يجمع التميز الأكاديمي والتطبيق العملي والشراكات الصناعية، وخطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في تنمية القطاعات الصناعية الواعدة، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

يشار إلى أن الطلبة المتخرجين من المدرسة سيحصلون على شهادة الثانوية العامة المعتمدة، إلى جانب مهارات تخصصية متقدمة، وشهادات مهنية واحترافية في مجالات مرتبطة بالصناعة والتقنيات المستقبلية، بما يُعزز فرصهم في القبول بالجامعات المتميزة محليًا ودوليًا، ويدعم جاهزيتهم لوظائف المستقبل، وتدعم المدرسة مشاركة الطلبة في المسابقات والأولمبيادات العلمية المحلية والدولية، بما يسهم في تنمية قدراتهم التعليمية والعملية.

ويأتي إطلاق وزارتي التعليم و”الصناعة والثروة المعدنية” لمدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة في القصيم، بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية الرائدة، منها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وجامعة القصيم، والمركز الوطني للمناهج، إضافةً إلى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.