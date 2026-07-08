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إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠١ مساءً
إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027
المواطن - فريق التحرير

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أُعيد انتخاب المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX)، وذلك خلال أعمال الدورة التاسعة والأربعين للهيئة المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، لتستمر في عضوية رئاسة هيئة الدستور الغذائي حتى نهاية الدورة العادية المقبلة (الدورة الخمسين) المقرر عقدها عام 2027.
ويعكس هذا الانتخاب الثقة الدولية في الدور المتنامي للمملكة في دعم أعمال هيئة الدستور الغذائي، وإسهاماتها في تطوير المواصفات الغذائية الدولية القائمة على الأسس العلمية، ودعم التوافق بين الدول الأعضاء، والمشاركة في بناء القدرات من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تستهدف الدول الأعضاء والمراقبين.
من جانبه، أعرب معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي عن اعتزازه بإعادة انتخاب المملكة لهذا المنصب، مؤكدًا أن ذلك يجسد ما تحظى به من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويعكس المكانة التي وصلت إليها على المستوى الدولي في مجالات سلامة الغذاء والصحة العامة.
وأشار معاليه إلى أن المملكة ستواصل دعم أعمال هيئة الدستور الغذائي والخطة الإستراتيجية للأعوام 2026 – 2031، والإسهام الفاعل في تطوير المعايير الغذائية الدولية ومواءمتها مع المستجدات العلمية، بما يعزز سلامة الغذاء، ويحمي صحة المستهلكين، ويدعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائية والتجارة الدولية.
ويشغل المنصب خالد بن سعود الزهراني، الذي انتُخب في عام 2024، وأُعيد انتخابه نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي في العام 2025، ويشارك في دعم أعمال الهيئة ولجانها المختلفة، بما يعزز حضور المملكة وإسهامها في صياغة السياسات والمعايير الغذائية الدولية.
وتُعد هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX)، التي تأسست عام 1963، الجهة الدولية المعنية بوضع المواصفات الغذائية والمعايير والإرشادات ذات الصلة بسلامة الغذاء وجودته، وتضم في عضويتها (189) دولة، وتعمل تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وانضمت المملكة إلى عضويتها عام 1968، وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس الهيئة منذ انتخابها في عام 2024، إلى جانب عضويتها في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي.

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