إعصار بافي يجتاح اليابسة بإقليم تشجيانج شرقي الصين

ذكرت تقارير صينية أن إعصار بافي ضرب اليابسة في إقليم تشجيانج شرقي الصين ومن المتوقع أن يضعف تدريجيا .

وسبق أن جلب الإعصار بافي رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى الجزر الجنوبية لليابان وتايوان. ويعد ثاني إعصار يضرب الصين خلال ما يزيد قليلا على أسبوع، بعد الإعصار الأول مايساك الذي وصل إلى اليابسة في جنوب الصين خلال مطلع الأسبوع الماضي.

وأجلت السلطات الصينية أكثر من 7ر1 مليون شخص اليوم السبت، وأعلنت حالة تأهب قصوى، بينما استعدت مناطق شرق الصين لوصول الإعصار بافي، الذي بلغت سرعة الرياح المستدامة القصوى قرب مركزه 144 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار بافي تحركه باتجاه الشمال الغربي داخل البلاد بعد وصوله إلى لليابسة، مع تراجع شدته تدريجيا.