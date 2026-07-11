إعصار بافي يجتاح اليابسة بإقليم تشجيانج شرقي الصين لاعب البولو السعودي عمرو زيدان يتوج بكأس البولو الخيرية في بريطانيا دارة الملك عبدالعزيز تنظّم معرضًا تشكيليًا يستلهم التراث السعودي المنافذ الجمركية تسجل 1057 حالة ضبط خلال أسبوع الفيضانات في بنغلاديش تودي بحياة (44) شخصًا دوي انفجارات شرقي طهران.. والسلطات الإيرانية توضح الأسباب جامعة تبوك توسّع نطاق اعتمادها في منح شهادات الجودة بإضافة أربع مواصفات دولية الصين ترفع مستوى الإنذار لمواجهة العواصف المطرية مع اقتراب الإعصار “بافي” مواجهتان مرتقبتان في ربع النهائي.. الأرجنتين تلاقي سويسرا وإنجلترا تواجه النرويج ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
ذكرت تقارير صينية أن إعصار بافي ضرب اليابسة في إقليم تشجيانج شرقي الصين ومن المتوقع أن يضعف تدريجيا .
وسبق أن جلب الإعصار بافي رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى الجزر الجنوبية لليابان وتايوان. ويعد ثاني إعصار يضرب الصين خلال ما يزيد قليلا على أسبوع، بعد الإعصار الأول مايساك الذي وصل إلى اليابسة في جنوب الصين خلال مطلع الأسبوع الماضي.
وأجلت السلطات الصينية أكثر من 7ر1 مليون شخص اليوم السبت، وأعلنت حالة تأهب قصوى، بينما استعدت مناطق شرق الصين لوصول الإعصار بافي، الذي بلغت سرعة الرياح المستدامة القصوى قرب مركزه 144 كيلومترا في الساعة.
ومن المتوقع أن يواصل الإعصار بافي تحركه باتجاه الشمال الغربي داخل البلاد بعد وصوله إلى لليابسة، مع تراجع شدته تدريجيا.