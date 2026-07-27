إعصار شديد الخطورة يضرب ويسكونسن الأمريكية

ضرب إعصار وصفته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية بأنه “شديد الخطورة” منطقتي أبلتون وميناشا شمال شرق ولاية ويسكونسن اليوم، مما تسبب في أضرار وانقطاع واسع للتيار الكهربائي، فيما بدأت فرق الطوارئ تقييم الأوضاع والاستجابة للبلاغات.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا من وضع شديد الخطورة، وهو ثاني أعلى مستويات التحذير من الأعاصير، بعد رصد الإعصار قرب مدينة ميناشا متحركًا نحو الجنوب الشرقي بسرعة تقارب 64 كيلومترًا في الساعة.

واستمر رصد الإعصار لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، قبل أن ينتقل فوق بحيرة وينيبيغو ويتلاشى فوق المياه، فيما حذرت هيئة الأرصاد من احتمال أن تنتج العاصفة المسببة له أعاصير إضافية خلال تحركها جنوبًا عبر شرق الولاية.

وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف مشترك في مقاطعة أوتاغامي، التي تقع فيها معظم مدينة أبلتون، وأكثر من 12 ألفًا في مقاطعة وينيبيغو المجاورة، فيما أفادت شركة مرافق ميناشا بأن الانقطاع ربما شمل المدينة بأكملها.

وقالت شرطة ميناشا “إن فرق الطوارئ تعمل على تقييم الأضرار ومعالجة مصادر الخطر والاستجابة لبلاغات السكان، ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع وفيات أو إصابات”.