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إعلان شروط ومعايير التسجيل في برنامج متطوعي كأس آسيا السعودية 2027

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٦ مساءً
إعلان شروط ومعايير التسجيل في برنامج متطوعي كأس آسيا السعودية 2027
المواطن - فريق التحرير

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 شروط ومعايير التسجيل في برنامج المتطوعين، الذي يتيح للراغبين فرصة المساهمة في تنظيم البطولة القارية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في مدن الرياض وجدة والخبر.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل متاح للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر، مع ضرورة التواجد داخل المملكة خلال فترة البطولة، والالتزام بحضور أيام التطوع والتدريبات المقررة وفق المسار المعتمد.

كما اشترطت اللجنة استكمال جميع بيانات الملف الشخصي عبر الموقع الإلكتروني، والالتزام بقواعد السلوك والتعليمات الخاصة باللجنة المحلية المنظمة، بما يسهم في تقديم تجربة تنظيمية متميزة تواكب مكانة البطولة.

وأكدت اللجنة أن برنامج المتطوعين يمثل أحد الركائز الأساسية في تنظيم البطولة، من خلال إسهام المتطوعين في دعم الجوانب التشغيلية والتنظيمية، وتعزيز تجربة المنتخبات والجماهير والإعلاميين القادمين من مختلف أنحاء القارة.

ودعت اللجنة الراغبين في الانضمام إلى الاطلاع على شروط ومعايير البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية https://loc-volunteers.asiancup2027.sa/register، تمهيداً للمشاركة في تنظيم أكبر بطولة للمنتخبات على مستوى القارة الآسيوية.

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