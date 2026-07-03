إمارة عسير: التحقيق جارٍ في حادث سقوط لعبة ترفيهية بأحد مهرجانات أبها

باشرت الجهات المختصة أعمالها فور تلقي بلاغ بحادث سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في أحد المهرجانات بمدينة أبها؛ حيث جرى التعامل مع الحالة ميدانياً، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأكدت إمارة منطقة عسير، عبر منصة إكس أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أسباب الحادث وملابساته، واستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة؛ بما يضمن الوقوف على جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالواقعة.

وأهابت الإمارة بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة؛ حرصاً على دقة المعلومات وسلامة الإجراءات.