إنجاز دولي جديد للمملكة باعتماد مواصفة غذائية للمعمول في هيئة الدستور الغذائي

اعتمدت (هيئة الدستور الغذائي Codex AlimentariusCommission) في دورتها الـ (49) في جنيف، مواصفة غذائية لمنتج المعمول، التي تولّت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء رئاسة أعمال إعدادها ضمن اللجنة التنسيقية لهيئة الدستور الغذائي لدول الشرق الأدنى.

ويُسهم اعتماد المواصفة في توحيد المتطلبات الفنية لمنتج المعمول، ويدعم نفاذ المنتجات الوطنية عالية الجودة إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما وأن المملكة تُعتبر من أبرز الدول المنتجة له، حيث يُعد من المنتجات التي تدعم الصناعات التحويلية للتمور.

إنجاز دولي جديد للمملكة

ويُعد المعمول من المنتجات المخبوزة التي تُحضَّر من الدقيق أو السميد، ويتكون من عجينة تُحشى عادةً بعجينة التمر أو المكسرات.

ويأتي هذا الاعتماد امتدادًا لمشاركة المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في أعمال تطوير المواصفات الغذائية الإقليمية والدولية وتوحيد متطلباتها الفنية، بما يعزز سلامة المنتجات الغذائية وتُسهيل تجارتها ودعم أهداف الهيئة في حماية المستهلك.

يُذكر أن المملكة سبق لها المشاركة في رئاسة مجموعة العمل الدولية المعنية بإعداد أول مواصفة دولية للتمور الطازجة، وتشغل منصب نائب رئيس هيئة الدستور الغذائي منذ عام 2024.