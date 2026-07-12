إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026

بلغ منتخب إنجلترا الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره النرويجي بنتيجة (2 – 1) بعد التمديد في المواجهة التي جمعتهما اليوم، على ملعب ميامي ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل عن طريق أندرياس شيلدروب في الدقيقة (36)، قبل أن يعادل جود بيلينغهام النتيجة لإنجلترا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول (45+2)، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (1 – 1) ويتجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الثاني، عاد بيلينغهام ليوقع على هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز في الدقيقة (93)، ليقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا.