جامعة الحدود الشمالية تطلق برنامج “واعد” ومبادرة “ملاذ” ضمن المهرجان الصيفي السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة علماء يبتكرون “المطارق الجزيئية” لمحاربة الأورام السرطانية ميكانيكيًا وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا إثر غرق عبارة في سوريا
بلغ منتخب إنجلترا الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره النرويجي بنتيجة (2 – 1) بعد التمديد في المواجهة التي جمعتهما اليوم، على ملعب ميامي ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وافتتح المنتخب النرويجي التسجيل عن طريق أندرياس شيلدروب في الدقيقة (36)، قبل أن يعادل جود بيلينغهام النتيجة لإنجلترا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول (45+2)، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (1 – 1) ويتجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين.
وفي الشوط الإضافي الثاني، عاد بيلينغهام ليوقع على هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز في الدقيقة (93)، ليقود منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا.