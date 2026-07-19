إنجلترا توفوز على فرنسا 6 – 4 وتحصد المركز الثالث في كأس العالم 2026

حقق المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 6 – 4، في المباراة التي جمعتهما اليوم، لتحديد صاحب المركز الثالث.

وشهدت المواجهة إثارة هجومية كبيرة بين المنتخبين، إذ تبادل الطرفان تسجيل الأهداف في لقاء مفتوح انتهى بتفوق المنتخب الإنجليزي بستة أهداف مقابل أربعة، ليحسم الميدالية البرونزية بعد أداء هجومي لافت.

وجاءت المباراة امتدادًا للمستويات القوية التي قدمها المنتخبان طوال منافسات البطولة، بعدما بلغ كل منهما الدور نصف النهائي قبل أن يتعثر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين، ويخسر المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا، ليلتقي الطرفان في مباراة تحديد المركز الثالث التي حفلت بعشرة أهداف، في واحدة من أكثر مباريات النسخة الحالية إثارة.

ملخص مباراة فرنسا وإنجلترا | تحديد المركز الثالث – كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 pic.twitter.com/m6aqfcdceb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 19, 2026

وبهذا الانتصار، أنهى المنتخب الإنجليزي مشاركته في مونديال 2026 بالمركز الثالث، قبل إقامة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا لتحديد بطل كأس العالم 2026.