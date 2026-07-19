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إنجلترا توفوز على فرنسا 6 – 4 وتحصد المركز الثالث في كأس العالم 2026

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
إنجلترا توفوز على فرنسا 6 – 4 وتحصد المركز الثالث في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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حقق المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 6 – 4، في المباراة التي جمعتهما اليوم، لتحديد صاحب المركز الثالث.

وشهدت المواجهة إثارة هجومية كبيرة بين المنتخبين، إذ تبادل الطرفان تسجيل الأهداف في لقاء مفتوح انتهى بتفوق المنتخب الإنجليزي بستة أهداف مقابل أربعة، ليحسم الميدالية البرونزية بعد أداء هجومي لافت.

وجاءت المباراة امتدادًا للمستويات القوية التي قدمها المنتخبان طوال منافسات البطولة، بعدما بلغ كل منهما الدور نصف النهائي قبل أن يتعثر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين، ويخسر المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا، ليلتقي الطرفان في مباراة تحديد المركز الثالث التي حفلت بعشرة أهداف، في واحدة من أكثر مباريات النسخة الحالية إثارة.

وبهذا الانتصار، أنهى المنتخب الإنجليزي مشاركته في مونديال 2026 بالمركز الثالث، قبل إقامة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا لتحديد بطل كأس العالم 2026.

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