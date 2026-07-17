إيران تدعو مواطنيها إلى خفض استهلاك الكهرباء بعد الضربات الأمريكية

دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين الجمعة إلى خفض استهلاك الكهرباء، بعدما تعرّضت الشبكة لضغوط إثر ضربات أمريكية على منشآت للطاقة في جنوب البلاد.

وحضّت الوزارة في بيان السكان على إطفاء أجهزة تكييف الهواء خلال ساعات الذروة “للمساعدة في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء في المحافظات الجنوبية التي تواجه حاليا حرا شديدا وهجمات على منشآت إمداد الكهرباء”.