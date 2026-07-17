لوحة نادرة تجمع سور القرآن الكريم كاملة داخل رسم للحرم المكي في متحف البحر الأحمر ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية إيران تدعو مواطنيها إلى خفض استهلاك الكهرباء بعد الضربات الأمريكية خطيب المسجد النبوي: تجنبوا جعل الطلاق وسيلة للحلف أو التهديد خطيب المسجد الحرام: العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم وأعظمها طيران ناس يحتفي بالشاعر مسافر ويستذكر أبياته الخالدة عن أبها أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العناية بشؤون الحرمين الشريفين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيًا وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي
دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين الجمعة إلى خفض استهلاك الكهرباء، بعدما تعرّضت الشبكة لضغوط إثر ضربات أمريكية على منشآت للطاقة في جنوب البلاد.
وحضّت الوزارة في بيان السكان على إطفاء أجهزة تكييف الهواء خلال ساعات الذروة “للمساعدة في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء في المحافظات الجنوبية التي تواجه حاليا حرا شديدا وهجمات على منشآت إمداد الكهرباء”.