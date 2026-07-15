لندن تصنف الحرس الثوري تهديدًا أمنيًا وإيران تستدعي المبعوث البريطاني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، سفير بريطانيا لدى طهران، وذلك بعد التصنيف البريطاني للحرس الثوري بموجب القانون البريطاني لـ”مكافحة تهديدات الدول”، محذرة من أن هذه الخطوة “لن تمر دون رد”.

جاء هذا الإجراء بعد يوم من استدعاء بريطانيا القائم بالأعمال الإيراني علي نسيم فر في لندن على خلفية ما وصفته الحكومة البريطانية بدور إيران في توجيه جماعات وكيلة لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت بريطانيا قد صنفت يوم الاثنين الحرس الثوري وجماعة مرتبطة به على أنهما “تهديد أمني”، وذلك بموجب صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأخرى من استخدام وكلاء في أنشطة مثل المراقبة والتخريب.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء إنه “عقب الإجراء غير المبرر الذي اتخذته الحكومة البريطانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قانون التصدي لتهديدات الدول، استُدعي اليوم الأربعاء هوغو شورتر، السفير البريطاني لدى طهران”.

وشددت الوزارة على أن القرار سيواجه “برد إيراني مماثل وحاسم”.