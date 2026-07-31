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بسبب أحداث سبتة

إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ مساءً
إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا

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أعلنت إيطاليا، اليوم الجمعة، تعليق العمل بترتيبات اتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا، وذلك على خلفية التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

ومن شأن القرار أن يؤثر على حركة السفر الجوي والبحري بين البلدين، إذ سيُطلب من المسافرين إبراز جوازات سفرهم عند الدخول، رغم عدم وجود حدود برية مباشرة بين إيطاليا وإسبانيا.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، إنها اتفقت أيضًا مع فرنسا على تشديد الرقابة على الحدود البرية بين البلدين، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من عبور المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية.

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