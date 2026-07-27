احتجاجات في طرابلس وعصيان مدني بسبب أزمة الكهرباء

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم الاثنين، احتجاجات وإغلاقا لطرق ومؤسسات عامة، عقب إعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني، وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه، في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء.

وأغلق محتجون الطريق الساحلي في منطقة جنزور غربي العاصمة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة، كما شهدت مناطق أخرى إغلاق بعض الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة، وسط مطالبات للحكومة بتحسين خدمات الكهرباء.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مجموعات غالبيتها من الشباب بدأت تنفيذ عصيان مدني منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، وتجمع مئات الأشخاص أمام مقر شركة “ليبيانا للاتصالات والتقنية” في بلدية سوق الجمعة وأغلقوه، رافعين لافتات مناهضة لسياسات حكومة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.