بلجيكا: حريق في مبنى سكني يودي بحياة 6 أشخاص عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان احتجاجات في قبرص لدعم حقوق الفلسطينيين تزامنا مع اجتماع مجلس السلام الأرصاد الجوية البريطانية: يونيو الماضي الأكثر حرارة في تاريخ إنجلترا ضبط شبكة إجرامية بالرياض تمتهن تهريب المخدرات وترويجها والقبض على عناصرها وعددهم 22 فوهة “الهُتيمة” في حائل.. شاهد جيولوجي يروي تاريخ البراكين شمال المملكة أمير نجران يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة مصرع 14 طفلًا إثر انهيار سقف مركز تعليمي في باكستان أطباء السودان تكشف عن مقتل 25 كادرًا طبيًا في شمال دارفور وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق الـ (61)
تواصلت اجتماعات مجلس السلام الخاص بقطاع غزة لليوم الثاني والأخير في مدينة ليماسول بجنوب قبرص، حيث تركزت المناقشات على إعداد اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي يُفترض أن تتولى إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
ووفقا للمصادر، فإن دخول هذه اللجنة إلى القطاع لا يزال معلقا بسبب استمرار الخلافات المتعلقة بنزع سلاح حماس والترتيبات الأمنية، موضحة أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد نهائي لبدء تنفيذ خطة إعادة الإعمار، في ظل استمرار التمويل والضمانات الأمنية كأبرز العقبات أمام إطلاقها.
وشهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا مساء الثلاثاء احتجاجات نظمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين أمام القصر الرئاسي، طالبت خلالها الحكومة القبرصية بعدم دعم مجلس السلام، معتبرة أنه يتجاوز دور الأمم المتحدة ولا يمنح الفلسطينيين دورا كافيا في تقرير مستقبل قطاع غزة.
الاجتماع يضم ممثلين عن مجلس السلام، إلى جانب أعضاء اللجنة الفلسطينية المكلفة بالإدارة المدنية لقطاع غزة بعد الحرب، فضلا عن مكتب المبعوث الدولي الخاص لغزة، الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف.
وتتمثل أهداف الاجتماع تتمثل في تقييم ما تحقق منذ انطلاق المجلس، وإعادة تنشيط خطة العمل الخاصة بإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره، إضافة إلى بحث آليات تحسين التنسيق بين الأطراف الدولية واللجنة الفلسطينية المشرفة على إدارة القطاع، إلى جانب مناقشة الجوانب الإنسانية، وترتيبات الحوكمة والإدارة المدنية خلال مرحلة ما بعد الحرب.