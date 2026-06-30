ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في وقت تزيد فيه مخاوف التضخم الناجمة عن حرب الشرق الأوسط التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) إلى (4027.03) دولارًا للأوقية بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ نوفمبر 2025، فيما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مستقرة إلى حد كبير عند التسوية وبقيت عند (4038.50) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية (1.9%) إلى (59.2) دولارًا للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء فصلي منذ الربع الأول من 2020, وانخفض البلاتين (1.6%) إلى (1549.47) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.6%) ليصل إلى (1206.17) دولارات.