فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% الأردن: إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ قادمة من إيران كوبا تعلن إغلاق ثلاثة أرباع فنادقها توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى شركة كدانة جزر ساحل منطقة مكة المكرمة.. كنوز بحرية تعزز السياحة المستدامة وترسم مستقبل الاقتصاد الأزرق وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 4080.38 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1% إلى 4078 دولارًا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 1% لتصل إلى 58.20 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% ليبلغ 1616.84 دولارًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.9% مسجلًا 1270.50 دولارًا للأوقية.