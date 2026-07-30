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ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4%

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4%
المواطن - واس

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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 4080.38 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1% إلى 4078 دولارًا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 1% لتصل إلى 58.20 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% ليبلغ 1616.84 دولارًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.9% مسجلًا 1270.50 دولارًا للأوقية.

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