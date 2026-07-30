ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار

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ارتفع الذهب، اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار والتضخم أيضًا بما يتماشى مع التوقعات.
وبحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4109.94 دولارات للأوقية (الأونصة).
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.9% إلى 4108.30 دولارات.