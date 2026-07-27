ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وانخفاض النفط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.9%) ليبلغ (4090.79) دولارًا للأوقية, فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة (0.5%) لتصل إلى (4093) دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما قلل من تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 8 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (1.3%) إلى (58.94) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة (2.7%) إلى (1631.42) دولارًا، فيما قفز البلاديوم بنسبة (4.1%) إلى (1294.75) دولارًا.