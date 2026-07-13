ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد أهداف إيرانية.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3.9% إلى 78.96 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4% إلى 74.26 دولارًا للبرميل.