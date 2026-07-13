ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران نادي 100 Thieves يتوج بطلًا لـ”فالورانت” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي حريق يجتاح غابة فونتينبلو جنوب باريس ويؤدي إلى إخلاء منازل موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط أمريكا الدفاعات الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية طقس الاثنين.. أجواء حارة وهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد أهداف إيرانية.
وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3.9% إلى 78.96 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4% إلى 74.26 دولارًا للبرميل.