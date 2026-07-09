ارتفاع أسعار النفط بعد ضربات أمريكية جديدة على إيران

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ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف في إيران.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (78) سنتًا، ما نسبته (1%)، لتصل إلى (78.8) دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.01%)، ما يعادل (74) سنتًا، لتصل إلى (74.26) دولارًا للبرميل.
وارتفع الخامان بأكثر من دولار في تعاملات ما بعد التسوية أمس الأربعاء، بعد بدء الجيش الأمريكي شن ضرباته ضد إيران.