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ارتفاع أسعار النفط بعد ضربات أمريكية جديدة على إيران

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط بعد ضربات أمريكية جديدة على إيران
المواطن - واس

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ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف في إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (78) سنتًا، ما نسبته (1%)، لتصل إلى (78.8) دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.01%)، ما يعادل (74) سنتًا، لتصل إلى (74.26) دولارًا للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار في تعاملات ما بعد التسوية أمس الأربعاء، بعد بدء الجيش الأمريكي شن ضرباته ضد إيران.

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