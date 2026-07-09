ارتفاع أسعار النفط بعد ضربات أمريكية جديدة على إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف في إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (78) سنتًا، ما نسبته (1%)، لتصل إلى (78.8) دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (1.01%)، ما يعادل (74) سنتًا، لتصل إلى (74.26) دولارًا للبرميل.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار في تعاملات ما بعد التسوية أمس الأربعاء، بعد بدء الجيش الأمريكي شن ضرباته ضد إيران.