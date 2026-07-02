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ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32%

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32%
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتًا، بنسبة 0.32%، لتبلغ عند التسوية 71.80 دولارًا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا ما نسبته 0.16%، لتبلغ 68.69 دولارًا للبرميل.

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