ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بنسبة 0.32% ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير الثعلب الأحمر.. أكبر أنواع الثعالب البرية وأكثرها انتشارًا في المملكة الأمم المتحدة عن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض فلكية جدة: كوكب الزهرة يلمع ويزين سماء المملكة الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك
سجلت أسعار النفط، اليوم، ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتًا، بنسبة 0.32%، لتبلغ عند التسوية 71.80 دولارًا للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا ما نسبته 0.16%، لتبلغ 68.69 دولارًا للبرميل.