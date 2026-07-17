ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل أكثر من 85 دولارًا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار أو 1.25% لتصل إلى 85.28 دولارًا للبرميل.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.03 دولار أو 1.3% إلى 79.98 دولارًا للبرميل.
وحقق الخامان القياسيان مكاسب تقارب 12% خلال الأسبوع، متجهين لتسجيل ارتفاعات أسبوعية متتالية، مع اقتراب برنت من ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، والخام الأمريكي من ثاني مكسب أسبوعي.