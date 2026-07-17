Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق Icon القوات المسلحة الأردنية: إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة Icon تراجع أسعار النفط عالميا بسبب عمليات جني الأرباح Icon الهند: مقتل شخص وإصابة آخرين في تدافع خلال مهرجان هندوسي Icon الجيش الكويتي: اعترضنا وتعاملنا مع 32 طائرة مسيرة معادية Icon الإمارات تنفي سماع دوي انفجارات في وسط دبي: تحروا الدقة Icon البيت الأبيض: إيران ترغب في إبرام اتفاق والمحادثات مستمرة Icon الولايات المتحدة تعلن بدء موجة خامسة من الضربات على إيران Icon الجفاف يدفع أقاليم أمريكية لتطبيق نظام الحصص في المياه Icon وزير البلديات والإسكان: السعودية رسخت أنموذجًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل أكثر من 85 دولارًا للبرميل

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل أكثر من 85 دولارًا للبرميل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار أو 1.25% لتصل إلى 85.28 دولارًا للبرميل.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.03 دولار أو 1.3% إلى 79.98 دولارًا للبرميل.
وحقق الخامان القياسيان مكاسب تقارب 12% خلال الأسبوع، متجهين لتسجيل ارتفاعات أسبوعية متتالية، مع اقتراب برنت من ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، والخام الأمريكي من ثاني مكسب أسبوعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط في 2027
السوق

تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط...

السوق
تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات
السوق

تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات

السوق
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل
السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا...

السوق