ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل أكثر من 85 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار أو 1.25% لتصل إلى 85.28 دولارًا للبرميل.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.03 دولار أو 1.3% إلى 79.98 دولارًا للبرميل.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب تقارب 12% خلال الأسبوع، متجهين لتسجيل ارتفاعات أسبوعية متتالية، مع اقتراب برنت من ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، والخام الأمريكي من ثاني مكسب أسبوعي.