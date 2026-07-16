ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء القوات المسلحة الأردنية: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 3 مناطق الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية وظائف شاغرة في شركة Aramex الأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس بشكل طفيف، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.4%، إلى 85.95 دولارًا للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 42 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 80.02 دولارًا للبرميل.