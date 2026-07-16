Icon

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل Icon سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة Icon موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء Icon القوات المسلحة الأردنية: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 3 مناطق Icon الدفاعات الكويتية تعترض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيرة معادية Icon وظائف شاغرة في شركة Aramex Icon الأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 Icon الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران Icon وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس بشكل طفيف، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.4%، إلى 85.95 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 42 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 80.02 دولارًا للبرميل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط في 2027
السوق

تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط...

السوق
تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات
السوق

تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات

السوق