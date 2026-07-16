ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس بشكل طفيف، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.4%، إلى 85.95 دولارًا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 42 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 80.02 دولارًا للبرميل.