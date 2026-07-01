ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 29 ألفًا و610 إصابات جديدة بالكوليرا و271 وفاة في 16 دولة وإقليمًا خلال مايو 2026، بزيادة 43% في الإصابات، و30% في الوفيات مقارنة بشهر أبريل.

وأوضحت المنظمة أن إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية العام وحتى 31 مايو، بلغ 114 ألفًا و829 إصابة و1318 وفاة في 23 دولة، مشيرة إلى أن النزاعات، والنزوح، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ لا تزال من أبرز العوامل التي تعقد جهود السيطرة على تفشي الكوليرا عالميًا.