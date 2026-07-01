السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة الشؤون الإسلامية تكمل توزيع 1.9 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين أمانة الشرقية: بدء أعمال رفع كفاءة جسر الأمير متعب وتحويل الحركة المرورية على مرحلتين 180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 29 ألفًا و610 إصابات جديدة بالكوليرا و271 وفاة في 16 دولة وإقليمًا خلال مايو 2026، بزيادة 43% في الإصابات، و30% في الوفيات مقارنة بشهر أبريل.
وأوضحت المنظمة أن إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية العام وحتى 31 مايو، بلغ 114 ألفًا و829 إصابة و1318 وفاة في 23 دولة، مشيرة إلى أن النزاعات، والنزوح، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ لا تزال من أبرز العوامل التي تعقد جهود السيطرة على تفشي الكوليرا عالميًا.