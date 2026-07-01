Icon

السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 Icon سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية Icon إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض Icon ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو Icon الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان Icon انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص Icon بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة Icon الشؤون الإسلامية تكمل توزيع 1.9 مليون نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين Icon أمانة الشرقية: بدء أعمال رفع كفاءة جسر الأمير متعب وتحويل الحركة المرورية على مرحلتين Icon 180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٠ مساءً
ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 29 ألفًا و610 إصابات جديدة بالكوليرا و271 وفاة في 16 دولة وإقليمًا خلال مايو 2026، بزيادة 43% في الإصابات، و30% في الوفيات مقارنة بشهر أبريل.
وأوضحت المنظمة أن إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية العام وحتى 31 مايو، بلغ 114 ألفًا و829 إصابة و1318 وفاة في 23 دولة، مشيرة إلى أن النزاعات، والنزوح، والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ لا تزال من أبرز العوامل التي تعقد جهود السيطرة على تفشي الكوليرا عالميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد