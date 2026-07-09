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السعودية
سجل المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 1.6%

ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ صباحاً
ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 3.2% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية.

وسجل المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 1.6% على أساس شهري، بدعم من ارتفاع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.9%، إلى جانب نمو نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2%.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 15.8% مقارنة بالشهر السابق، في حين زاد نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.2%.

وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 18.7% في مايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرًا بتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 28.6%، إضافة إلى انخفاض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، نتيجة تراجع إنتاج فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 16.7%، وانخفاض نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4%.

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