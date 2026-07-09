ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم شهر يونيو في أوروبا الغربية الأكثر حرًا في تاريخها أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء باحثون في اليابان يبتكرون بديلًا مستدامًا للبلاستيك من قشور اليقطين الأمن السيبراني يحث على تحديث منتجات Drupal لمواجهة ثغرة عالية الخطورة الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران المزارع الريفية في المدينة المنورة.. وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 3.2% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من الأنشطة الصناعية.
وسجل المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 1.6% على أساس شهري، بدعم من ارتفاع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.9%، إلى جانب نمو نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2%.
كما ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 15.8% مقارنة بالشهر السابق، في حين زاد نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.2%.
وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 18.7% في مايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرًا بتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 28.6%، إضافة إلى انخفاض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 6.2%، نتيجة تراجع إنتاج فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 16.7%، وانخفاض نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4%.