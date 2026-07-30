ارتفاع حالات الوفاة جراء الانهيار الجبلي في الصين إلى 51 شخصًا

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ارتفع عدد المتوفين جراء الانهيار الجبلي الذي وقع في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين إلى 51 شخصًا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم.
ووقعت الكارثة في 17 يوليو الجاري نتيجة هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة على حي هانجيا بمحافظة بنغشوي ذاتية الحكم في بلدية تشونغتشينغ، وأدت إلى طمر أكثر من 10 مبانٍ سكنية وحافلة صغيرة تحت الأنقاض، وجرى إجلاء أكثر من 1100 مواطن بشكل آمن من المنطقة المتضررة، وأعلنت فرق الإنقاذ انتهاء عمليات البحث البري بعد 325 ساعة من العمل المستمر.