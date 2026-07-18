ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864

أعلنت الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2181 والوفيات إلى 864 شخصًا.

وذكرت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن “إجمالي الإصابات والوفيات المؤكدة بفيروس “إيبولا” يبلغ 2181 إصابة و864 وفاة”​​​.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار الماضي، أن تفشي فيروس “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثّل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطرًا على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليميًا بأنه مرتفع.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقًا للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.