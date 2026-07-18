ارتفاع حصيلة إصابات إيبولا بالكونغو الديمقراطية إلى 2181 والوفيات إلى 864 زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا القوات الجوية الأسترالية تنظم تدريبات جوية بمشاركة 20 دولة الرئيس الأمريكي يشيد بنجاح كأس العالم 2026.. الأعلى حضورًا جماهيريًا في التاريخ مدرب إسبانيا: سنواجه الأرجنتين بهدوء وثقة.. وسنراقب ميسي عن كثب ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلًا مجلس التعاون يدين استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأدرن: تصعيد بالغ الخطورة الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة الرياض السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن
أعلنت الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2181 والوفيات إلى 864 شخصًا.
وذكرت وزارة الاتصال والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن “إجمالي الإصابات والوفيات المؤكدة بفيروس “إيبولا” يبلغ 2181 إصابة و864 وفاة”.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار الماضي، أن تفشي فيروس “إيبولا” في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثّل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطرًا على دول أخرى. وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليميًا بأنه مرتفع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في يونيو الماضي، خطة التأهب والاستجابة لوباء مرض فيروس بونديبوغيو (سلالة إيبولا). ووفقًا للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن تمويلها يتطلب 518 مليون دولار.