ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 43 قتيلًا مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية رابطةُ العالم الإسلامي تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية سفينة سعودية الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة الشؤون الدينية تطلقان برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية مسيرة جماهيرية حاشدة في تعز دعماً لمعركة التحرير وحماية السيادة اليمنية ترامب: ميليشيا الحوثي تتحمل عواقب تكرار استهداف الملاحة البحرية فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت الغذاء والدواء تمنع دخول أكثر من 301 طنٍ من المواد الغذائية المخالفة كيمي كا3 الصيني ينافس أوبن أيه.آي وأنثروبيك الكونغو تسجل 2536 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى (43) قتيلًا، إضافة إلى (177) مصابًا، جراء حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق من البلاد، وفقًا لبيانات صادرة عن هيئات إدارة الكوارث.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب أن الأمطار الموسمية أودت بحياة (21) شخصًا وأصيب على إثرها (154) آخرون منذ بداية الموسم، مشيرة إلى عدم تسجيل أي وفيات ناجمة عن جرف السيول أو احتجاز أشخاص في مجاري المياه.
وحذرت الهيئة في بيان من احتمال حدوث فيضانات حضرية وسيول مفاجئة مع استمرار هطول الأمطار.
وفي إقليم خيبر بختونخوا، أعلنت هيئة إدارة الكوارث مقتل (22) شخصًا وإصابة (23) آخرين نتيجة انهيار أسقف وجدران المنازل، إضافة إلى حوادث جرفتها السيول في عدد من المناطق.
وأوضحت الهيئة أن الأمطار تسببت في تضرر (37) منزلًا، منها (8) منازل دُمرت بالكامل و(29) تعرضت لأضرار جزئية.