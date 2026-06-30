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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1943 قتيلاً

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1943 قتيلاً
المواطن- فريق التحرير

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو إلى 1943 قتيلا، بحسب ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز.

وقال رودريجيز، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أحصينا حتّى الساعة 1943 قتيلا”، مع الإشارة إلى أكثر من 10500 جريح و15 ألف منكوب. وتمّ إنقاذ 6461 شخصا منذ انطلاق عمليات الإغاثة».

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن خشيتها من احتمال تفشّي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين اللذين ضرباها قبل أسبوع، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن “الخدمات الصحية تواجه ضغوطا هائلة، حيث تعمل المرافق بما يفوق طاقتها الاستيعابية”في مواجهة تدفق الإصابات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبلغت الحصيلة الرسمية للزلزالين، وهي لا تزال أولية، 1719 قتيلا و5034 جريحا، وفق رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

وتشير الأمم المتحدة من جانبها إلى أن نحو 50 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

 

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