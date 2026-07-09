ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري إجراء أمني.. ترامب يستبدل الطائرة الرئاسية الجديدة خلال مغادرته تركيا الذهب ينخفض وسط مخاوف التضخم شهر يونيو في أوروبا الغربية الأكثر حرًا في تاريخها أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء باحثون في اليابان يبتكرون بديلًا مستدامًا للبلاستيك من قشور اليقطين الأمن السيبراني يحث على تحديث منتجات Drupal لمواجهة ثغرة عالية الخطورة الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران المزارع الريفية في المدينة المنورة.. وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3811 قتيلًا.
وأفادت الجمعية الوطنية الفنزويلية في بيان اليوم بشأن آخر الإحصائيات، أنه حتى تاريخ 8 يوليو بلغ عدد الضحايا 3 آلاف و811 قتيلًا، والمصابين 16 ألفًا و740 شخصًا، فيما جرى إنقاذ 6 آلاف و462 شخصًا.