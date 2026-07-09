ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3811 قتيلًا.

وأفادت الجمعية الوطنية الفنزويلية في بيان اليوم بشأن آخر الإحصائيات، أنه حتى تاريخ 8 يوليو بلغ عدد الضحايا 3 آلاف و811 قتيلًا، والمصابين 16 ألفًا و740 شخصًا، فيما جرى إنقاذ 6 آلاف و462 شخصًا​​.