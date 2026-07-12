ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4333 قتيلًا.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز في بيان، أن أكثر من 19 ألف منكوب يعيشون في مخيمات إيواء.

وأصدرت الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، نداءً عاجلًا لجمع نحو 300 مليون دولار لعمليات الإغاثة في فنزويلا.

يذكر أن السلطات الفنزويلية أدرجت آلاف الأشخاص في عداد المفقودين جراء انهيار مجمعات سكنية شاهقة بأكملها، وتحولها إلى ركام في بضعة ثواني.