ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4490 قتيلًا.

وذكر رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز, أنه تم إنشاء 108 ملاجئ لإيواء أكثر من 19 ألف شخص فقدوا منازلهم جراء الزلزالين.

وكان زلزالان قويان بلغت قوتهما 7.5 و 7.2 درجات قد هزا فنزويلا في 24 يونيو، وأعقبتهما أكثر من ألف هزة ارتدادية أضعف بكثير.

وتعرض أكثر من 850 مبنى للدمار أو لأضرار جسيمة، لا سيما في لوا جويرا، وهي مدينة ساحلية قريبة من العاصمة كاراكاس.