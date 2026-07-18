ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5069 قتيلًا، فيما لا يزال عدد الجرحى عند 16 ألفًا و740.

وأفاد رئيس الجمعية ‌الوطنية في فنزويلا خورخي رودريجيز، في بيانات جديدة نشرها اليوم، أن عدد القتلى جراء الزلزالين ‌اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضي ارتفع إلى 5069 قتيلًا بعد انتشال 79 ضحية جديدة، لافتًا إلى أن عدد الجرحى لا يزال دون ‌تغيير عند 16740، مفيدًا بوجود 17907 أشخاص بلا مأوى حتى الآن، لافتًا إلى سعي السلطات لمساعدتهم على تأمين مساكن جديدة.

وكانت آخر إحصائية قد كشفت عنها سلطات كراكاس تشير إلى مقتل 4490 شخصًا، فيما تم إدراج آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعدما علقوا تحت أنقاض البنايات والمجمعات السكنية التي انهارت في ثوان معدودة.