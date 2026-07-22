ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5300 قتيلًا الذهب قرب ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا” واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار الرئيس الأوكراني يغير قيادة الجيش ويعين دراباتي خلفا لسيرسكي البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة استفزازية وغير مسؤولة
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5346 قتيلًا ، بحسب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز.
واستقر عدد المصابين عند 16740، وفقًا لإحصائية رسمية.
وفي “لا غوايرا”، لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى الأرصفة.