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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5300 قتيلًا

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5300 قتيلًا
المواطن - واس

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5346 قتيلًا ، بحسب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز.
واستقر عدد المصابين عند 16740، وفقًا لإحصائية رسمية.
وفي “لا غوايرا”، لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى الأرصفة.

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