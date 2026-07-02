Icon

ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين Icon مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير Icon الثعلب الأحمر.. أكبر أنواع الثعالب البرية وأكثرها انتشارًا في المملكة Icon الأمم المتحدة عن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول Icon القبض على مواطن سرق مركبة في وضع التشغيل وحاول دهس قائدها بالرياض Icon فلكية جدة: كوكب الزهرة يلمع ويزين سماء المملكة Icon الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي Icon رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح Icon ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك Icon فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع وزير خارجية باكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٢ مساءً
ارتفاع ضحايا انفجار دمشق إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين وإصابة 19 آخرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع عدد قتلى التفجير الذي وقع في منطقة الحميدية وسط العاصمة السورية دمشق إلى 9 أشخاص بينهم 6 محامين.

وقال مصدر طبي في صحة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “ارتفع عدد قتلى التفجير في دمشق اليوم الخميس إلى 9 أشخاص وإصابة 19 آخرين”.

ومن جانبة قال نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل لـ(د ب أ): “المقهى الذي وقع به الانفجار يشكل استراحة المحامين وبحسب مجموعات تابعة للمحامين على مواقع التواصل فقد تم ذكر أسماء 6 محامين قتلوا وإصابة 8 بجروح من الأشخاص الذين سقطوا في الانفجار”.

وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي، إن وزارة الداخلية ستعلن النتائج الأولية للتحقيق قريبا، واصفا العبوة بأنها “بدائية الصنع”، ومتعهدا بمحاسبة الجناة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الجرحى مستلقين على الأرض وسط تواجد لعناصر الشرطة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات.

ومن جانبه، قال جلال الجناني، صاحب مطعم مجاور للمقهى، إنه هرع نحو موقع الانفجار فور سماعه دويّه، وكان المشهد مفزعا إذ رأى الجثامين ملقاة على الأرض.

وأضاف في تصريح لـ (أ ب): “حملنا المصابين إلى السيارات قبل وصول شرطة المرور، وكان معظمهم يعاني من إصابات بالغة نتيجة شظايا الانفجار، والجميع تقريبا كانوا ينزفون”.

يُذكر أن السلطات الجديدة في سوريا، التي سيطرت على الحكم عقب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر 2024 إثر هجوم خاطف، تواصل حملاتها الأمنية ضد مسلحي تنظيم “داعش”، في محاولة لقطع الطريق أمام أي هجمات محتملة في العاصمة والمناطق المجاورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد