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ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤١ مساءً
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 1700 حالة
المواطن - واس

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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا في الكونغو ليصل إلى 1792 حالة، منها 625 وفاة.
وأفادت بيانات إحصائية أصدرتها السلطات الصحية في البلاد أن فيروس “إيبولا” يعد من الفيروسات شديدة الخطورة، إذ يسبب مرضًا حادًا قد يؤدي إلى الوفاة، وينتقل عبر ملامسة سوائل جسم المصاب أو الأشخاص المتوفين جراء المرض.

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