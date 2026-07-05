ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2954 شخصًا

ارتفع عدد القتلى في الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرًا إلى 2954 شخصًا.

وأفادت وزارة الإعلام الفنزويلية ​اليوم أن العدد ​الإجمالي للمصابين ارتفع إلى ‌16592 شخصًا، بينما ​بلغ عدد المشردين 16309 ‌أشخاص.