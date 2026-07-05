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ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2954 شخصًا

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2954 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد القتلى في الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرًا إلى 2954 شخصًا.

وأفادت وزارة الإعلام الفنزويلية ​اليوم أن العدد ​الإجمالي للمصابين ارتفع إلى ‌16592 شخصًا، بينما ​بلغ عدد المشردين 16309 ‌أشخاص.

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