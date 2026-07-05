ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2954 شخصًا

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ارتفع عدد القتلى في الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرًا إلى 2954 شخصًا.
وأفادت وزارة الإعلام الفنزويلية اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 16592 شخصًا، بينما بلغ عدد المشردين 16309 أشخاص.