ارتفاع مؤشر كوسبي الكوري في أكبر زيادة يومية له على الإطلاق

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ارتفع مؤشر كوسبي للأسهم في كوريا بنسبة 18% تقريبًا، في أكبر زيادة له على الإطلاق خلال يوم واحد، في تعافي من خسائر ثقيلة بوقت سابق هذا الأسبوع.
وارتفع مؤشر كوسبي بمستهل التعاملات اليوم، ثم تباين أداء المؤشر بين الصعود والهبوط، قبل أن يسجّل 6695.45 نقطة بزيادة نسبتها 17.9% في ختام التعاملات، في أكبر زيادة له على الإطلاق خلال يوم واحد.
وكان مؤشر كوسبي قد تراجع بأكثر من 17% خلال الأيام الثلاثة الماضية مع اتجاه المستثمرين إلى بيع أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن احتدام التنافس من شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي المنافسة بالصين.