استقالة مستشار فيفا في البيت الأبيض

استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي قام بتمثيل الاتحاد في فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم، يوم الجمعة احتجاجا على خطة الاستثمار الخاص.

وقال كورديرو، وهو مصرفي سابق لدى بنك غولدمان ساكس، في بيان استقالته من منصب مستشار رئيس فيفا جياني إنفانتينو: لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي بينما يدرس فيفا بيع حصة في كأس العالم.